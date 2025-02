Der Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist fest mit Schloss Moritzburg verbunden. Die dortige Ausstellung läuft schon in der 13. Saison, doch der Besucherstrom ist ungebrochen.

Moritzburg - Die beliebte Winterausstellung „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auf Schloss Moritzburg hat eine neue Besuchermarke geknackt. Am Sonnabend wurde ein neunjähriges Mädchen aus Dresden als 1,5-millionster Besucher begrüßt, wie das Museum informierte. Dem Kind seien ein Geschenk und Blumen überreicht worden.

Ausstellung noch bis 2. März zu sehen

Die Ausstellung rund um den Filmklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ lockt den Angaben nach jeden Winter 120.000 bis 130.000 Besucher an. Sie gibt Einblick in Dreharbeiten, zeigt Originalkostüme, Requisiten und nachgebildete Szenen. Dieses Jahr läuft die Schau in der 13. Auflage. Rund um die Ausstellung wird ein Rahmenprogramm mit Außenführungen zu Drehorten, Mitmachtheater und Märchenlesungen geboten, hieß es. Auch Aschenbrödels Schuh sei auf der Schlosstreppe zu finden. Die Ausstellung ist noch bis zum 2. März geöffnet.

Das barocke Jagdschloss von Sachsen-Kurfürst August der Starke (1670-1733) war ein Drehort der deutsch-tschechischen Koproduktion von 1972/1973.