3. Fußball-Liga 1:4 in Hoffenheim: Klatsche für Energie vom Aufsteiger

Nach einem Remis und einem Sieg kassiert Cottbus die erste Niederlage in der Liga. Vor allem der Auftritt im ersten Spielabschnitt war desaströs.

Von dpa 23.08.2025, 16:07
Tolcay Cigerci gelang der Ehrentreffer für Cottbus.
Tolcay Cigerci gelang der Ehrentreffer für Cottbus. Julius Frick/dpa

Sinsheim - Energie Cottbus hat die erste Niederlage in der neuen Saison in der dritten Fußball-Liga kassiert. Nach einem schwachen Auftritt unterlag die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz beim Aufsteiger TSG 1899 Hoffenheim II verdient mit 1:4 (0:3). 

Gegen die U23 des Bundesligisten fehlte den Lausitzern im Dietmar-Hopp-Stadion besonders in der ersten Hälfte jegliches Zweikampfverhalten. Beinahe unbedrängt konnten Doppeltorschütze Luka Duric (8./17.) und Paul Hennrich (39.) einschießen. Immer wieder drangen die Hoffenheimer ohne große Gegenwehr bis in den Cottbuser Strafraum. Energie-Torhüter Alexander Sebald, der den verletzten Elias Bethke vertritt, verhinderte gar einen noch höheren Rückstand. 

Ehrentreffer durch Cigerci

Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Deniz Zeitler auf 4:0 für Hoffenheim (53.). Den Cottbuser Ehrentreffer verhinderte zunächst TSG-Torwart Lukas Petersson, der zweimal gegen Erik Engelhardt parierte (59./67.). Nach Foulspiel an Jonas Hofmann gelang Tolcay Cigerci vom Elfmeterpunkt der Ehrentreffer zum 1:4-Endstand (69.). Weiter geht es für Energie Cottbus am kommenden Sonnabend (30. August, 14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt.