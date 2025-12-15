Über Weihnachten zieht es viele Menschen in der Hauptstadtregion in wärmere Länder. Die Flughafenbetreiber am BER stellen sich auf verkehrsreiche Feiertage ein.

Am Flughafen BER werden über die Weihnachtstage rund 1,1 Millionen Reisende erwartet. (Archvbild)

Schönefeld - Am Flughafen BER in Schönefeld dürfte es während der Weihnachtszeit wieder lebhaft zugehen. Die Betreiber erwarten für die Tage zwischen dem 19. Dezember und dem 4. Januar insgesamt rund 1,1 Millionen Reisende, wie die Flughafengesellschaft mitteilte. Das seien ähnlich viele Fluggäste wie im vergangenen Jahr.

Allein am kommenden Wochenende werden rund 220.000 Passagiere erwartet. Der verkehrsreichste Tag dürfte dem BER zufolge der Freitag werden mit rund 79.000 Reisenden.

Viele Menschen zieht es vor allem in die Sonne. Spanien, Italien, Türkei oder Frankreich gehören den Betreibern zufolge zu den beliebtesten Reisezielen über Weihnachten. Auch Großbritannien ist darunter.

Neue CT-Scanner in beiden Terminals sowie die Möglichkeit, ein kostenfreies Zeitfenster für den Sicherheitscheck online zu buchen, sollen die Wartezeit am BER verkürzen. Der Flughafen empfiehlt, vorab im Internet einzuchecken und Gepäck eigenständig aufzugeben.