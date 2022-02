Sie sehen ein neues Gesicht an dieser Stelle. Vielleicht haben Sie mich schon am Dienstag auf Seite 2 in der MZ entdeckt oder eine Nachricht in unseren digitalen Auftritten gelesen, falls nicht: Ich bin Marc Rath und der neue Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung, 55 Jahre alt und habe fast die Hälfte meines Lebens in Sachsen-Anhalts Norden verlebt. Zunächst aber ein großes Dankeschön an meinen Vorgänger Hartmut Augustin, der hier an dieser Stelle in den vergangenen Jahren über „Was mich bewegt“ geschrieben hat, für seine tolle Arbeit. Ich habe in dieser Woche eine hervorragende Mannschaft kennengelernt, die ich von ihm übernommen habe.

„Diese Woche“ ist auch ein gutes Stichwort. Unter diesem Titel bekommen Sie künftig freitags Post von mir. Ich würde mich freuen, wenn wir uns weiter lesen. Und dies muss auch keine Einbahnstraße sein. Was interessiert Sie bei einem Blick zurück und nach vorne aus der MZ-Redaktion? Schreiben Sie mir dazu gerne Ihre Gedanken und Wünsche. Ein Austausch mit Ihnen ist mir wichtig. Nur so gelingt es uns weiterhin, in der Zeitung und in unseren digitalen Angeboten wie mz.de die Themen aufzugreifen, die Sie bewegen.

Daher starten wir morgen auch das neue Diskussionsformat „MZ im Dialog“. Was schätzen Sie besonders an Ihrer Mitteldeutschen Zeitung? Was gefällt Ihnen gut, ist zu viel oder fehlt Ihnen? Worauf sollte die Redaktion ein größeres Augenmerk legen? Wie nutzen Sie unser digitales Angebot? Über diese und alle weitere Fragen, die Sie rund um die Berichterstattung der MZ bewegen, möchte ich mit möglichst vielen Menschen im Süden Sachsen-Anhalts ins Gespräch kommen.

Wir starten das neue Diskussionsformat „MZ im Dialog“. Foto: Mitteldeutsche Zeitung

Ob Vereine, Gruppen aus allen gesellschaftlichen Bereichen, Schulklassen, Ortsverbände von Parteien, Gewerkschaften, Kirchengemeinden, Unternehmen, Sozialverbände, Seniorenkreise, Jugendgruppen, Stammtische oder Freundeskreise – wer Interesse hat, kann mich zu einer Versammlung oder einem Treffen einladen. Möglicherweise sind einige Termine aufgrund der Corona-Situation nicht sofort möglich. Aber ich möchte am Ende meiner ersten Woche ein Signal setzen, wie wichtig mir ein Dialog auf Augenhöhe ist. Wer Interesse hat, kann mit mir per Mail an marc.rath@mz.de direkt Kontakt aufnehmen. Ich melde mich und wir können dann einen Termin absprechen.

Ich hoffe jedenfalls, dass Sie gut im zweiten Monat des Jahres angekommen sind. Das Wetter verheißt ja eher ein durchwachsenes Wochenende. Immerhin starten heute die Olympischen Winterspiele. Und für den morgigen Sonnabend kann ich Ihnen eine MZ mit vielen guten Geschichten versprechen, die Sie informieren und auch unterhalten werden. Meine Kollegin Antonie Städter etwa stellt Ihnen vor, was mit den zahlreichen Bannern von der Einheits-Expo in Halle nun passiert. Steffen Könau war wieder auf der Suche nach Lost places – das ehemalige Ferienheim „Fritz Heckert“ in Gernrode ist seit 30 Jahren verlassen. Doch bald soll hier neues Leben einziehen.

Neue Ideen beleben – in diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie was draus!

Ihr



Marc Rath

Chefredakteur