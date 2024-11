als ich vor mehr als 12 Jahren mein Volontariat bei einer Lokalzeitung im niedersächsischen Uelzen begann, hatte ich bloß eines im Sinn: Tief recherchierte Artikel und spannende Reportagen wollte ich schreiben, über lokalpolitische Entscheidungsprozesse berichten und Menschen porträtieren, die die Region bewegen.

Wenn ich recht drüber nachdenke, hat sich daran bis heute nichts geändert, bis auf eine Kleinigkeit: Ich schreibe diese Geschichten in der Regel nicht mehr auf, ich erzähle sie anders. Denn die Welt verändert sich. Wir verändern uns. Die Zeitung ändert sich.

Das heißt nicht, dass wir keine geschriebenen Texte mehr brauchen – um Himmels Willen, nein! Es heißt nur, dass es eine wachsende Gruppe von Menschen gibt, die kein Papier mehr nutzen, um sich zu informieren.

Hätte mir vor 12 Jahren jemand gesagt, dass ich eines Tages vor der Kamera stehen oder in ein Mikro plaudern würde – ich hätte vermutlich lauthals gelacht. Inzwischen aber ist das für mich und viele andere Kollegen Teil des lokaljournalistischen Alltags. Wie uns das gelingt? Hören und sehen Sie doch einfach selbst!

Keine Angst vor den ganz großen Fragen

Denn meine Woche begann als Gast in einem Podcast. Nicht irgendeinem Podcast, sondern dem der Kollegen Max Hunger und Julius Lukas, die einige von Ihnen sicher von unseren spannenden Seite-drei-Reportagen kennen. Jede Woche einmal verkrümeln sich die beiden ins Studio, um von unseren Recherchen zu erzählen.

In der aktuellen Folge des Recherchepodcasts für Sachsen-Anhalt „Hinter den Headlines“ berichte ich über eine neue Doku-Serie, die wir gerade drehen. Und ich verrate nur so viel: Das Duo Max Hunger und Julius Lukas hat ganz offensichtlich keine Angst vor den ganz großen Fragen des Lebens…

"Hinter den Headlines" heißt der Recherchepodcast für Sachsen-Anhalt von und mit Max Hunger und Julius Lukas. (Grafik: Tobias Büttner)

Die Sache mit der Liebe

Okay, ich verrate es Ihnen doch: Wir haben über die Liebe gesprochen. Denn aktuell erzählen wir auf unserem Youtube-Kanal „HIYA!“ jeden zweiten Mittwoch unkonventionelle Liebesgeschichten und lernen neue Beziehungs- und Rollenverständnisse kennen.

In 15- bis 25-minütigen Video-Beiträgen stellen wir die persönliche Geschichte in den Mittelpunkt. Auf unserer Reise quer durch’s Land tauchen mein Reporter-Kollege Benjamin Telm und ich tief in das persönliche Leben der Protagonisten ein.

Den Anfang machen Jens und Jenny aus Biederitz. Jenny, die als Junge zur Welt kam, hat mit Jens einen langen und intensiven Weg bis zur vollständigen Anerkennung als Frau hinter sich. Eine Geschichte, die zeigt, wie vielfältig, komplex und stark die Verbindung zweier Menschen sein kann, aller gesellschaftlichen Hürden zum Trotz. Aber schauen Sie doch einfach selbst!

Im Gespräch über die Liebe: Im Sommer habe ich, Anna Petersen (links), Jenny und Jens kennengelernt. Die beiden sind seit 12 Jahren ein Paar. (Foto: Frank Krause)

Ein Podcast für den Salzlandkreis

Vielleicht lerne ich ja auch mal ein spannendes Paar aus dem Salzlandkreis kennen, bei Frank Klemmer. Der Kollege – Sie kennen ihn gut als regelmäßigen Schreiber dieses Newsletters – sorgt dafür, dass es für das Salzland jetzt auch etwas auf die Ohren gibt: „Salz Land Köpfe“, der Podcast für das ganze Salzland steckt in den Startlöchern.

Frank Klemmer ist dafür unterwegs in der Region rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck. Vom Vorharz bis nach Ostelbien, von der Egelner Mulde bis nach Könnern. Zu Menschen von hier, die über die Region mehr als nur eine Geschichte zu erzählen haben.

„Ich gehe hin zu den Leuten, mit denen ich spreche. Ich treffe sie an Orten, die ihnen etwas bedeuten. Über die sie etwas zu erzählen haben. Genauso wie ihre eigenen Geschichten“, erklärt der Leiter des Regiodesks Salzland zu dem neuen Projekt.

Ab Montag, 2. Dezember, ist er alle zwei Wochen überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich darauf!

Salz Land Köpfe - Der Podcast für den ganzen Salzlandkreis erscheint am kommenden Montag, 2. Dezember, mit der ersten Folge. (Grafik: Tobias Büttner)

Advent, Advent...

Oh Schreck, was habe ich gerade geschrieben? Dezember? Das klingt verdammt nach Weihnachten, dem Fest der Liebe, der Traditionen, der kleinen und großen Familiendramen.

Wohl kaum eine Zeit im Jahr bietet so viel Stoff für unterhaltsame Geschichten wie diese. Wir wollen sie erzählen – und zwar in Form eines besonderen Adventskalenders.

Persönlichkeiten aus Sachsen-Anhalt verraten uns dafür in diesem Jahr ihre liebste Weihnachtsgeschichte für einen Video-Podcast, vor der Kamera. Mit von der Partie sind zum Beispiel Bischof Gerhard Feige, Ministerpräsident Reiner Haseloff und die erfolgreiche Parakanutin Anja Adler.

Jeden Tag im Advent öffnet sich ein neues Türchen – mit Erinnerungen, die berühren, zum Nachdenken anregen oder auch ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Ob humorvolle Anekdoten, nachdenkliche Momente oder tragische Ereignisse: Die Vielfalt der Geschichten zeigt, wie unterschiedlich das Fest erlebt wird.

Ein neues Video gibt es täglich auf unserem Youtube-Kanal „HIYA!“, unter mz.de/adventskalender sowie in der MZ-App. Und für eine reine Hörversion ist natürlich auch gesorgt – abrufbar überall, wo es Podcasts gibt.

Jeden Tag im Advent öffnet sich für Sie ein neues Türchen – mit Erinnerungen, die berühren, zum Nachdenken anregen oder auch ein Lächeln auf die Lippen zaubern. (Grafik: MGM Digital/Sabine Kroschel)

Damit wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie einen schönen ersten Advent.

Besinnliche Grüße sendet

Anna Petersen, Mitglied der Chefredaktion