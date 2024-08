Erstes Tiny House in Halle I Ulbricht und die Kühlzelle I Dietrich bekommt seine Frau

Hier in Halle, Newsletter vom 27. August 2024

Leben auf kleinstem Raum? Ein Tiny House macht das möglich - und es wird immer beliebter. Gerade in den sozialen Medien zeigen viele, wie sie entweder selbst zum Tiny House Besitzer werden oder durch die Welt reisen und welche besuchen. Ich war auch schon in einem und ich muss sagen, es war super gemütlich und hatte seinen Charme. Dabei gibt es ja die verschiedensten Größen und Ausstattungen. Mir gefällt vor allem der Maisonette-Stil, also dass das Bett meist eine Etage weiter oben ist.