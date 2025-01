Hier in Halle, Newsletter vom 30. Januar 2025

am Mittwoch hat wieder einmal der hallesche Stadtrat getagt. Die Sitzung dauerte fast sieben Stunden lang - eine durchaus übliche Länge. Als Stadtratsreporter war ich natürlich vom Anfang bis zum Ende (des öffentlichen Teils) dabei. Denn es war spannend!

Themen, über die abgestimmt wurde, waren unter anderem die Wakeboard-Anlage am Hufeisensee (zugestimmt), die Kita-Gebührenerhöhung (zugestimmt) oder der Bebauungsplan für ein neues Möbelhaus neben dem HEP (ebenfalls zugestimmt).

Eine Zusammenfassung der Sitzung können Sie in meinem Live-Ticker hier nachlesen.

Aber egal, worüber abgestimmt wird, im Stadthaus bin ich eigentlich immer gerne. Das Gebäude strahlt für mich einfach noch einen Charme aus, den man nur noch selten findet. Ich meine nicht die holzgetäfelten Wände oder die Stuckdecken - so etwas gibt es im mittelalterlichen Stadtzentrum von Halle schließlich öfter. Was es mutmaßlich an kaum einem Ort gibt, sind Toiletten mit extra Becherchen für Zigaretten.

Neben den Pissoirs im Stadthaus sind noch kleine Becher für Zigaretten an der Wand angebracht. (Foto: Jonas Nayda)

Für Raucher ist das natürlich praktisch. Hoffentlich wird das bei einer in einigen Jahren geplanten Sanierung des Stadthauses als denkmalwürdig erhalten. Für mehr als Optik sind die Dinger jedenfalls nicht mehr gut, denn im Stadthaus herrscht selbstverständlich Rauchverbot.

Diejenigen Stadträte (und Fraktionsmitarbeiter), die die Finger vom Glühstengel nicht lassen können, gehen übrigens nicht heimlich aufs Klo, sondern stehen entweder vor oder hinter dem Stadthaus und rauchen dort.

Die Gespräche, die man dort miterleben kann, sind mitunter nicht weniger spannend, als die Abstimmungen, die im Festsaal stattfinden.

Mit demokratischen Grüßen aus dem Stadthaus wünsche ich Ihnen einen schönen Donnerstag!

Ihr Jonas Nayda