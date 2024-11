Na, wird Ihnen auch so langsam weihnachtlich zumute? Kein Wunder, in genau drei Wochen und einem Tag wird Halles Weihnachtsmarkt eröffnet. Was die Hallenser und natürlich auch die Gäste der Saalestadt zwischen Weihnachtsbaum, beleuchtetem Roten Turm und Marktkirche und auch auf den kleineren Weihnachtsmärkten in Halle erwartet, wird die Stadt zwar erst am Freitag offiziell verkünden. Auch in diesem Jahr dürfen wir sicher wieder gespannt sein - zum Beispiel darauf, wie der Baum vor dem Ratshof aussehen wird und welche Fahrgeschäfte und Buden dabei sind.

Wir indes haben uns schon mal vorab ein wenig umgehört und umgesehen - und können Ihnen eine Überraschung präsentieren. Nämlich die bei vielen Weihnachtsmarktbesuchern mit Spannung erwartete Weihnachtstasse. Die Trinkgefäße, in die selbstverständlich nicht nur Glühwein in Weiß und Rot und diversen Fruchtsorten von Kirsch bis Schwarze Johanna, sondern auch heiße Schokolade, Tee und Kinderpunsch ausgeschenkt werden, sind im Laufe der Jahre zu echten Sammlerstücken geworden. Auch ich habe eine beträchtliche Sammlung in meiner Küche stehen. Nun kommt eine neue Tasse - nämlich die 2024er Edition - hinzu. Wie „die Neue“ aussieht und was es sonst noch für Neuigkeiten in puncto Weihnachtsmarkt in Halle gibt, habe ich in Erfahrung gebracht. Lesen Sie hier - und freuen Sie sich schon auf eine heimelige und möglichst stressfreie Adventszeit.

Einen Vorgeschmack auf die Weihnachtszeit, in der in der Dunkelheit alles leuchtet und glitzert, gab es ja bereits am Wochenende: Die City-Gemeinschaft Halle hatte zu ihrem immerhin bereits 20. Lichterfest eingeladen - und Tausende, ja Zehntausende waren gekommen, um das Licht und die Wärme zu feiern. Der Marktplatz war voll mit Menschen, und vor allem die Kinder - oft mit leuchtenden und blinkenden Lichterketten geschmückt oder mit bunten Lampions in den Händen - hatten strahlende Augen. Das war schön anzusehen. Die Mühe der Veranstalter hat sich also gelohnt, zumal auch ein Rekord gefeiert werden konnte. Was das Lichterfest in Halle so besonders macht, können Sie hier nachlesen.

Besonders - das ist auch ein äußerlich unscheinbarer Gedenkstein, der im Saalekreis zu finden ist. Was es mit dem Blutstein von Lieskau auf sich hat und welche Geschichte dahintersteckt, verrät Ihnen meine Kollegin Luisa König. Nur soviel: Es geht um einen uralten Mord, der als Präzedenzfall der Justizgeschichte sogar in Südkorea und Japan bekannt ist. Klingt spannend? Ist es auch.

