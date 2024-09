es ist ein Unterschied, ob ein Probealarm angekündigt wird oder ohne Vorwarnung plötzlich losgeht. Auf den bundesweiten Warntag in der vergangenen Woche war im Vorfeld hingewiesen worden, so dass ich am Donnerstag 11 Uhr bereits das Handy in der Hand hielt, als es sich dann pünktlich mit schrillem Ton meldete. Während ich am Sonntag, ebenfalls 11 Uhr, kurz zusammenschreckte und zum Handy griff. Die Stadt meldete erneut einen Probealarm per Katwarn-App. Nun weiß ich auch, wie sich so ein unvermittelter Alarm anfühlt. Weitere Probealarme brauche ich aber erst einmal nicht. Und weil wir gerade bei neuen Erfahrungen sind: Im Paulusviertel habe ich kürzlich zum ersten Mal einen Jogger gesehen, der rückwärts läuft. Den Blick warf er dabei über die Schulter. Zugegeben: ein seltsamer Anblick. Allerdings scheint auch das Rückwärtslaufen einen Zweck zu erfüllen, sollen dadurch doch das Gleichgewicht trainiert und sogar Knie- und Rückenbeschwerden gelindert werden.

