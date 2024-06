wann waren Sie zuletzt im Uniklinikum Kröllwitz? Egal aus welchem Anlass, der Weg bis in den Haupteingang ist in jedem Fall nicht besonders schön. Er führt über einen steilen Hang und eine vielbefahrene Straße.

Das soll sich in Zukunft ändern. Das Klinikum plant einen großen neuen Anbau. Der Haupteingang soll dann direkt an die Ernst-Grube-Straße verlegt werden. Was sonst noch geplant ist und welche weiteren Entwicklungen am Hubertusplatz anstehen, können Sie hier lesen. Am 19. Juni soll im Stadtrat über die Aufstellung eines Bebauungsplans diskutiert werden.

Am Ende der vergangenen Ratssitzung wurde es bereits hitzig. Ein CDU-Mitarbeiter ist mit einem AfD-Rat aneinandergeraten. Nun gab es eine Anzeige bei der Polizei.

Ich hoffe, dass Ihre Woche nicht ganz so hitzig endet, ich freue mich zumindest auf die Wahl am Sonntag!

