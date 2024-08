es war wie in einem Hollywood-Film: Im Parkhaus am Hansering durchbricht ein Auto das Geländer und stürzt mehrere Stockwerke in die Tiefe. Dass die Fahrerin des Unfallwagens den Horror-Crash überlebte, grenzt an ein Wunder. Mein Kollege Marvin Matzulla war vor Ort. Hier lesen Sie seinen Bericht.

