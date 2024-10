So lief der Tag der Deutschen Einheit in Halle

will man Dinge gut machen, muss man dran bleiben. Stichwort: Übung macht den Meister. Es ist nämlich nicht so, dass man das einmal Erlernte für alle Zeit einfach abrufen kann. Wer einmal eine fremde Sprache gelernt hat, wird das wissen. Mir wurde es jetzt beim Schachspielen bewusst. Ich mag Schach und dachte bislang, auch gar nicht so schlecht zu sein. Nur habe ich eben sehr lange nicht gespielt. Die erste Partie Schach nach langer Pause mit einem Freund war nun aber eine ziemliche Ernüchterung. Er setzte mich nach wenigen Zügen Schachmatt. Das zweite Spiel hielt ich nur ein bisschen länger durch. Am nächsten Tag forderte ich ihn gleich wieder heraus und konnte dabei zumindest ein paar seiner Figuren schlagen. Doch das Ergebnis war letztlich das Gleiche: Ich leistete mir einige kapitale Schnitzer und musste eine Figur nach der anderen hergeben. Nun will ich wieder öfter Schach spielen. Ein Großmeister wird sicher nicht mehr aus mir, aber vielleicht gewinn ich ja mal wieder.