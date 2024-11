haben Sie den Luxus, einen Garten zu besitzen? Wenn ich eine Auszeit im Grünen verbringen will, was vorrangig in wärmeren Jahreszeiten der Fall ist, mache ich das entweder in einem öffentlichen Bereich oder ich statte meiner Familie einen Besuch ab und genieße die Ruhe in deren Garten. Wie sie den hegen und pflegen, liegt in ihrer Hand. Anders ist das bei Kleingartenanlagen, von denen es hier in Halle einige gibt. Dort sind die Besitzer natürlich auch für ihre Flächen verantwortlich, allerdings sollen sie auch anliegende Straßen reinigen. Meine Kollegin Marietta Meier war in der südlichen Innenstadt unterwegs und hat mit Kleingärtnern gesprochen, die von großen Problemen und sogar Existenzängsten berichten. Wieso ihnen sogar Bußgelder auferlegt werden, erfahren Sie in der heutigen Ausgabe der MZ.

