Was im Stadtrat wichtig war | Reil-78-Verkauf bleibt

Hier in Halle, Newsletter vom 26. September 2024

das war gestern mal wieder eine spannende Sitzung! Wie (fast) jeden letzten Mittwoch eines Monats kam das Stadtratsplenum im Festsaal des Stadthauses zusammen, um über Stadtentwicklung, Umwelt, Kultur oder alle möglichen anderen kommunalpolitischen Themen zu entscheiden. Die eine Entscheidung, auf die mutmaßlich tausende Hallenser gewartet haben, fiel dann denkbar knapp im nichtöffentlichen Teil der Sitzung. Ergebnis: Der Verkauf des soziokulturellen Zentrums „Reil 78“ gegenüber des Zoos bleibt bestehen.

Was genau das jetzt für die Reil bedeutet, habe ich hier aufgeschrieben.

Der gescheiterte Versuch, den Reil-78-Verkauf rückgängig zu machen, ist ein herber Dämpfer für das rechte Lager in Halle. Denn auch wenn die CDU nach außen hin vor allem den in der Tat sehr niedrigen Verkaufspreis von 300.000 Euro für das große Grundstück samt Villa moniert, ging es doch in Wahrheit immer um Politik. Den Konservativen war das dezidiert linke soziokulturelle Zentrum ein Dorn im Auge.

Nach der Kommunalwahl und dem Erstarken der AfD hatte man offensichtlich auf eine gemeinsame Mehrheit gehofft. Das Abstimmungsergebnis zeigt jedoch, dass den Räten die kulturelle Vielfalt in Halle wichtiger ist, als Symbolpolitik auf Kosten eines Vereins.

Was sonst noch alles im Stadtrat diskutiert und entschieden wurde, können Sie hier in meinem Liveticker nachlesen.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Donnerstag!

Ihr Jonas Nayda