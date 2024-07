es gibt angenehmere Vorstellungen, als am Bahngleis auf den Zug zu warten und plötzlich fliegt ein Fahrkartenautomat in die Luft. So geschehen in Halle, seit Sonntagmorgen gleich dreimal. Das Ziel: die Geldkassetten zu klauen. Dass Zeugen die Sprengungen am Bahngleis beobachteten, beeindruckte die bislang unbekannten Täter offenbar wenig. Die Kripo ermittelt nun, die Sprenger sind flüchtig.

