hören Sie das? In lauen Nächten ist jetzt oft ein Geräusch zu vernehmen, das für die einen nervig, für die anderen aber der Inbegriff des Sommers ist. Ich gehöre zu den Letztgenannten: Ich liebe es, draußen zu sitzen und den Grillen zu lauschen.

Bekanntlich entstehen die Zirpgeräusche durch das Aneinanderreiben der Vorderflügel der Männchen. Damit locken sie nicht nur Partnerinnen an, sondern signalisieren Rivalen auch, dass die sich zu weit in fremdes Territorium hineingewagt haben. Und es gibt noch eine Botschaft, die Grillen in die Welt hinauszirpen: dass die Paarung geklappt hat. Doch auch wenn man die Insekten, die zur Ordnung der Langfühlerschrecken zählen, überall hört – zu Gesicht bekommt man sie fast nie. Bis neulich.

Da saßen wir abends draußen vor dem Zazie: über uns die Sterne, vor uns das Nachtleben der Kleinen Uli. Auf dem Kino-Werbeschild an der Hauswand erlebten wir ein wahres Heim(chen)spiel: Eine Grille, deutlich sichtbar, saß da und zirpte stundenlang in die Nacht. „Die sitzt hier schon seit Wochen“, erfuhren wir vom Kino-Betreiber. Doch was uns das Heimchen, wie man die Grille gern nennt, mitteilen wollte, werden wir wohl nie erfahren.

Apropos erfahren: Wenn Sie wissen wollen, wie sich Halles Schausteller auf den traditionellen Jahrmarkt zum Laternenfest vorbereiten, empfehle ich Ihnen meinen Artikel zum Thema. Ich habe mich auf dem Festplatz, der in Halle leider immer noch eher ein Schotterplatz ist, umgesehen und mit den aus ganz Deutschland angereisten Betreibern von Karussell, Twister, Riesenschaukel & Co. gesprochen. Was ihnen in Halle gefällt und was nicht und worauf sich Rummelbesucher freuen können, erfahren Sie hier. Auch auf der Ziegelwiese, wo die Bühnentechniker der Bühnen Halle alle Hände voll zu tun haben, habe ich mich umgeschaut - lesen Sie hier, welch buntes Programm das diesjährige Kulturspektakel für die ganze Familie bereithält. Erstmals seit langem gibt es zum Laternenfest übrigens wieder ein Feuerwerk. Wie es vorbereitet wird und was ein Feuerwerker alles zu beachten hat, habe ich im Gespräch mit dem Hauptakteur des himmlischen Spektakels in Erfahrung bringen können.

Derweil hat sich meine Kollegin Annette Herold-Stolze mit dem Neubau der Grundschule in der Schimmelstraße beschäftigt. Wie die Grundsteinlegung ablief, wann die Schule eröffnet wird und vieles mehr können Sie online hier nachlesen.

Natürlich hält Ihre MZ noch viele andere spannende Geschichten für Sie bereit.

Ein schönes Wochenende, das in Halle schon ab diesem Freitag ganz im Zeichen des Laternenfestes steht, wünscht Ihnen Ihre Katja Pausch. Vielleicht sehen wir ja uns beim Entenrennen, Fischerstechen, beim Feuerwerk oder an einer der vielen Bühnen. Viel Spaß!