Halle (Saale)/MZ. - Vielleicht werden einige von ihnen zu den ersten Schülern gehören. Die Kinder der Kita Am Stadtpark haben sich jedenfalls ordentlich ins Zeug gelegt für die neue Grundschule, die in der Schimmelstraße gleich neben ihrem Kindergarten gebaut wird: mit selbstgemalten Bildern, die nun in der Zeitkapsel im Grundstein für Halles erste neue Grundschule seit der Wende stecken. Bei einem Festakt am Mittwoch ist die Kapsel samt Zeichnungen, einer aktuellen MZ-Ausgabe und dem neuen Amtsblatt an Ort und Stelle gekommen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.