Die Norsk AG wollte unter anderem in der Klaustorvorstadt investieren. Nun stehen die Vorhaben in den Sternen.

Investor pleite: Was wird jetzt aus geplanten Großprojekten in Halle?

das Jahr beginnt mit einer Hiobsbotschaft. Die Norsk AG aus dem hessischen Wiesbaden ist insolvent. Was das mit Halle zu tun hat? Der Investor wollte hier groß investieren, etwa in der Klaustorvorstadt oder am Thüringer Bahnhof. Nun droht dort Stillstand. Es ist nicht die erste schmerzhafte Pleite für Halle in der Immobilienbranche.