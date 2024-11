es sind Zustände, wie man sie sich in einer zivilisierten Gesellschaft nicht vorstellen kann. Da leben Mieter in Neustadt in einem verwahrlosten Horrorhaus. Und zu allem Überfluss drohte jetzt auch noch die Stadtwirtschaft, in dem Block das Wasser abzustellen, weil der Besitzer seine Rechnungen nicht zahlte. Nun gibt es eine Lösung. Mein Kollege David Fuhrmann hat sich darum gekümmert.

