in Halle werden in absehbarer Zukunft neue Straßenbahnen durch die Stadt fahren. Nun wurden Details in einem Video bekannt. Vor allem die Innenausstattung der Bahnen soll einiges hermachen. Mein Kollege Jonas Nayda hat die schicke „Tina“ für Sie unter die Lupe genommen.

Noch einmal gute Nachrichten: Der Polizei ist es gelungen, zwei Männer zu ermitteln, die Anfang des Jahres ins WUK Theater eingebrochen sein sollen. Die Einbrüche hatten jeweils für Schlagzeilen und für einen imensen Schaden gesorgt. Wie die Polizei den Tatverdächtigen auf die Spur gekommen ist, habe ich für Sie im aktuellen Saalekurier aufgeschrieben.

Und nun noch ein paar Worte in eigener Sache: In den kommenden Monaten werden Sie nichts von mir in der Zeitung lesen. Ich habe das große Glück, noch einmal Mutter zu werden. Erfahrungsgemäß habe ich mit Baby vor allem am Anfang rund um die Uhr alle Hände voll zu tun und verabschiede mich daher in Elternzeit.

Ich werde aber in einiger Zeit an meinen Schreibtisch zurückzukehren und hoffe, Sie bleiben bis dahin so treue und zugleich kritische Leser des Saalekuriers.

Herzlichst,

Ihre Tanja Goldbecher