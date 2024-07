was in großen Städten, wie beispielsweise Hamburg, völlig normal ist, ist man in Halle eigentlich gar nicht gewohnt. Ich rede von unterirdischen Bahnhöfen. In Hamburg kommt man mit der U-Bahn am schnellsten von A nach B. In Halle scheinen unterirdische Bahnhöfe nicht nötig. Wir bewegen uns mit der Straßenbahn oder dem Bus fort. Doch auch hier in der Stadt an der Saale gibt es einen Tunnelbahnhof - und das in Neustadt. Sie kennen ihn bestimmt und dennoch ist er eine Rarität. Doch früher hatte er einen großen Nutzen. Wir haben mit mehreren Einwohnern gesprochen, die teilweise sogar unbekannte Geheimnisse lüften konnten. Worum es geht, erfahren Sie heute auf Seite 14 oder mz.de.

