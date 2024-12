ein kleiner Junge erinnerte mich am Wochenende daran, dass auf den bärtigen Mann mit Rauschebart der Hase folgt, der die Geschenke versteckt. Mit Blick auf einen Bauzaun auf dem Boulevard sagte der Junge mit seliger Freude zu seinen Eltern: „Guck mal, da ist Werbung für Ostern.“ Und er schien sich inmitten der ganz auf Weihnachten getrimmten Umgebung wirklich darauf zu freuen. Nun vermute ich mal, dass die meisten Leute derzeit den Kopf voll haben mit dem bevorstehenden Weihnachtsfest; mit Geschenken, die es noch zu besorgen gilt; überhaupt mit der Planung für die nahenden Festtage. In einer Woche ist ja auch schon Heiligabend. Bis zum nächsten Osterfest sind es aber auch nur noch 17 Wochen. Zugegeben: Zeit ist noch genug, um sich damit zu beschäftigen. Aber Zeit ist eben relativ. Jeder taktet sich seine Zeit etwas anders ein. So habe ich am Wochenende meine letzten Stollen-Vorräte aufgebraucht. Ich mag Stollen, vor allem den Klassischen mit Rosinen. Ich glaube, es wird Zeit, schnell einen Neuen zu besorgen. Schließlich schmeckt Stollen zur Weihnachtszeit am besten. Zu Ostern kommt er jedenfalls nicht mehr auf den Tisch.

