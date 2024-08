ich finde es ja immer wieder spannend zu entdecken, wie geschichtsträchtig die eigene Heimat und Umgebung sein kann. Das kann positive und negative Seiten haben. In unserem heutigen Lokalteil erfahren Sie beispielsweise wieder einmal etwas über das Orgacid-Werk in Halle-Ammendorf, in dem Lost, auch bekannt als Senfgas, produziert wurde. Ein Zeitzeuge berichtet, wie er in dem Bunker der Giftgasfabrik war und warum der Ort heute noch nicht ungefährlich ist. Wenn ich solche Geschichten lese, muss ich an meine eigene Heimat denken. Dort in der Nähe wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, natürlich geheim, Munition hergestellt. Heute kann man einfach mit dem Fahrrad vorbeifahren oder durch die Wälder laufen und wird nur durch einige Warnschilder darauf aufmerksam gemacht. Faszinierend, nicht?

