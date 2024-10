Der große Postentausch in Halles Stadtpolitik

in der halleschen Stadtpolitik vollzieht sich gerade der große Postentausch. Denn der Ausschluss von Alexander Vogt aus der CDU-Fraktion - Vogt ist nach dem Zerwürfnis mit seiner Fraktion inzwischen auch Ex-CDU-Mitglied - hat Auswirkungen auf die Verteilung von Ämtern. Davon profitieren einige Parteien im Stadrat, andere haben das Nachsehen. Wer da auf der Gewinner- und wer auf der Verliererseite steht, wem nun welches Amt zusteht und in welchem Fall sogar das Los entscheiden muss, erklärt mein Kollege Jonas Nayda in seinem Artikel.