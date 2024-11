Was ein Historiker mit der Dessauer Stadtbibliothek vor hat - Was am Wochenende auf der Roßlauer Wasserburg los ist

was für eine Woche. Trump, die zerplatzte Brombeere in Sachsen, die Ampel, die nur noch zwei Farben hat. Zum Glück hat das Internet genug Platz, all das zu analysieren, was da in den vergangenen Tagen so passiert ist. Dessau-Roßlaus Probleme kommen einem dabei ganz klein vor, auch wenn sie für die direkt Betroffenen größer sind. Ich sage nur Buga 2035, Grundsteuer B und die Zukunft der Dessau-Roßlauer Schulen.