Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ. - Vier Tage hat die Produktion im Tönnies-Schlachthof in Weißenfels (Burgenlandkreis) geruht. Am Montag nahm der Fleischverarbeiter, der wegen Schweinepest-Fällen die Arbeit aussetzen musste, nach eigenen Angaben den Betrieb wieder auf. Der Schlachthof wurde von einem Mäster bei Pasewalk (Mecklenburg-Vorpommern) beliefert, bei dem am vergangenen Donnerstag die Afrikanische Schweinepest (ASP) nachgewiesen worden war. Am Mittwoch waren aber bereits 159 Schweine nach Weißenfels geliefert und dort geschlachtet worden.