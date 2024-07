Die Raumfahrtindustrie ist eine Zukunftsbranche – weitestgehend ohne ostdeutsche Beteiligung. Morpheus Space will das mit einem Antriebsystem ändern, das wie Science Fiction klingt. Warum den Sachsen dabei das Schrottproblem im All hilft.

Wie bei Star Trek - Ein mitteldeutsches Startup will mit der Kraft der Ionen das Weltall erobern

Eine Vakuumkammer, in der die Satellitenantriebe von Morpheus getestet werden.

Dresden/MZ - Nachdem Daniel Bock schon einige Minuten auf der Bühne stand, schaut der Geschäftsführer von Morpheus Space nach oben. Dort befindet sich eigentlich nur die schmucklose Decke eines Bürogebäudes. Doch Bocks Gesicht erhellt sich, als könne er durch den Beton hindurchschauen, kilometerweit in den Himmel, durch alle Schichten der Erdatmosphäre. „Es ist gar nicht so unwahrscheinlich“, meint der 36-jährige Ingenieur lächelnd, „dass gerade ein Satellit mit unserer Technik an Bord über uns kreist.“