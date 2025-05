Die Überfahrt zur A14 in Richtung Dresden am Kreuz Magdeburg war wegen eines defekten Lkw gesperrt.

Defekter Lkw am Kreuz Magdeburg - Überfahrt zur A14 in Richtung Dresden wieder frei

Magdeburg. - Die A2 in Richtung Hannover war Mittwochmorgen am Kreuz Magdeburg in der Überfahrt zur A14 in Richtung Dresden wegen eines defekten Lkw gesperrt, teilt die Polizei mit.

Inzwischen ist die Autobahn wieder freigegeben.