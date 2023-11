Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Nicht nur Online-Händler, auch immer mehr Innenstadtgeschäfte werben mit Preisnachnachlässen am „Black Friday“. Der Handelsverband Sachsen-Anhalt geht davon aus, dass der Freitag inzwischen einer der einkaufsstärksten Tage des Jahres ist. „Etwa 100 Millionen Euro werden die Sachsen-Anhalter ausgeben“, sagt Verbandsgeschäftsführer Knut Bernsen, der MZ. Deutschlandweit rechnet der Handelsverband Deutschland (HDE) am „Black Friday“ und am folgenden „Cyber Monday“ mit Umsätzen in Höhe von 5,8 Milliarden Euro. Doch wie günstig sind die Angebote wirklich? Und wie entwickelt sich der Handel in Sachsen-Anhalt? Die MZ beantwortet wichtige Fragen.