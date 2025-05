Sonne und Wolken wechseln sich in Sachsen-Anhalt bis Samstag ab, Sonntag ist es vorwiegend sonnig. Regen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in den kommenden Tagen nicht. Die Temperaturen steigen am Samstag auf bis zu 21 Grad, nachts bleibt es aber noch kalt.

Wetter in Sachsen-Anhalt

In den kommenden Tagen gibt es teils Sonne, teils Wolken in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/Halle (Saale). - Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird zum Wochenende hin wieder etwas wärmer. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt ab Freitag tagsüber um die 20 Grad an. Nachts bleibt es allerdings noch kalt mit Temperaturen um die 0 Grad. Bis Samstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, am Sonntag klart der Himmel auf.

Wechsel zwischen Sonne und Wolken in Sachsen-Anhalt

Am Donnerstag ist es zunächst bewölkt mit etwas Sonnenschein zwischendurch, gegen Abend lockert der Himmel etwas auf. Es bleibt jedoch trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 17 Grad.

Für die Nacht zum Freitag erwartet der DWD auch keinen Regen. Die Temperaturen sinken bis zu 0 Grad, bodennah bis zu -3 Grad.

Zu Beginn des Tages ist es am Freitag zunächst sonnig, zum Nachmittag hin zieht sich der Himmel wieder zu, abends wird es wieder etwas sonniger. Der Wetterdienst erwartet keinen Niederschlag. Die Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad.

In der Nacht zum Samstag bleibt es trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen sieben und drei Grad.

Wochenende in Sachsen-Anhalt wird sonniger und wärmer

Auch am Samstag ist es wolkig, allerdings ohne Regen. Es wird noch etwas wärmer mit Temperaturen bis zu 21 Grad. In der Nacht zum Sonntag kühlt es noch einmal deutlich ab mit Tiefstwerten bis zu drei Grad, in Bodennähe bis zu 0 Grad.

Am Sonntag wird es sonnig mit nur wenigen Wolken. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad. In der Nacht zum Montag wird es etwas wolkiger mit kälteren Temperaturen bis zu 2 Grad.