Der US-Konzern Intel steckt in einer wirtschaftlichen Krise. Nun soll die Großinvestition in Magdeburg um zwei Jahre verschoben werden.

Magdeburg/MZ/DPA - Magdeburg/Santa Clara/dpa/MZ – Es hatte sich in den vergangenen Wochen angedeutet, nun ist es amtlich: Der kriselnde Chipkonzern Intel legt den Bau eines Werks in Magdeburg auf Eis. Das Projekt werde voraussichtlich um zwei Jahre verzögert, teilte Firmenchef Pat Gelsinger am Montagabend in einem Statement an die Beschäftigten mit. Intel kämpft mit Verlusten und hat ein Sparprogramm eingeleitet.

Gelsinger hatte den Bau von zwei Chipfabriken bereits im Frühjahr 2022 angekündigt. Der erste Spatenstich war für dieses Jahr angepeilt worden. Dabei sollten rund direkte 3.000 Arbeitsplätze entstehen. Weitere 7.000 Jobs sollten Zulieferer schaffen. Das dafür geschaffene Industriegebiet umfasst mehr als 1.000 Hektar. Die Intel-Investition wurde auf rund 30 Milliarden Euro beziffert. Die Bundesregierung hatte im vergangenen Jahr staatliche Hilfen von 9,9 Milliarden Euro für die Ansiedlung in Aussicht gestellt.

In seinem Statement ging Gelsinger auf die Verschiebung in Magdeburg nur in einem Satz ein. Auch die Pläne in Polen, wo die Halbleiter aus Magdeburg weiterverarbeitet werden sollen, werden ausgesetzt. Die bestehende Chipfabrik in Irland soll laut Gelsinger „auf absehbare Zeit unser wichtigster europäischer Standort bleiben“. Zugleich bekräftigte der Intel-Chef Investitionen in neue Werke im Heimatmarkt USA. Gelsinger teilte mit: „Wir bleiben unseren Investitionen in die US-Produktion treu und treiben unsere Projekte in Arizona, Oregon, New Mexico und Ohio voran.“ Zudem entwickelt der Konzern neue KI-Chips mit der Cloud-Sparte von Amazon.

Auch Projekt in Polen wird verschoben

Geplant ist in Magdeburg die Produktion modernster Halbleiter von weniger als zwei Nanometer Strukturgröße. Damit will Intel den technologischen Vorsprung des taiwanesischen Wettbewerbers TSMC aufholen. Zudem beabsichtigt der US-Konzern, der bisher nur eigene Chips fertigt, auch in die Auftragsproduktion einzusteigen. Damit soll ein zweites Standbein geschaffen werden.

Kanzler Olaf Scholz (Rechts) reichte Intel-Chef Pat Gelsinger die Hand. Staatssekretär Jörg Kukies (2.v.r) und Intel-Vorstandsmitglied Keyvan Esfarjani unterzeichneten im Sommer 2023 die Absichtserklärung, dass der Bund den Bau der Chipfabriken mit knapp zehn Milliarden Euro fördert. Foto: IMAGO/Frank Ossenbrink

Die Pläne haben für Gelsinger hohe Priorität. Doch Intel steckt aktuell in einer schweren wirtschaftlichen Krise. Wegen anhaltender Verluste kündigte Gelsinger Anfang August an, weltweit 15.000 Arbeitsplätze, etwa 15 Prozent der Belegschaft, abzubauen. Zwar betonte er, dass Intel an der Strategie „IDM 2.0“ (Integrated Device Manufacturing 2.0) zum Ausbau der Fertigungskapazitäten festhalten wolle. Doch zu Magdeburg verlor er kein Wort. Das führte bereits zu Spekulationen, dass das Projekt verschoben oder ganz gestrichen wird.

Wichtige Baugenehmigungen für Fabrik in Magdeburg liegen vor

Eine erste Baugenehmigung für die Fabriken in Magdeburg war Anfang September bereits erteilt worden. Dem war eine mehrmonatige Prüfung eines rund 2000-seitigen Bauantrages und eines Anhörungsverfahrens von Verbänden und Kommunen vorausgegangen. Die erste Teilgenehmigung umfasst laut Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt neben den Fabrikbauten auch Gebäude für Kühlaggregate, Umspannstationen, Logistikgebäude und Rechenzentrum. Nicht Teil der Genehmigung seien die produzierenden und emittierenden Anlagen. Das Grundstück in Magdeburg hatte Intel bereits im Vorjahr gekauft.

Vertreter der Landesregierung hatten sich Ende August noch optimistisch gezeigt, dass das Projekt wie geplant kommt. „Nach allem, was wir wissen, ist das Projekt nicht gefährdet“, sagte Regierungssprecher der MZ. Laut einem Bericht des „Handelsblatts“ hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Anfang September noch mit Gelsinger telefoniert, um über den Stand des Magdeburger Projektes zu sprechen. Doch auch Scholz soll von Gelsinger keine klare Antwort erhalten haben, ob Intel am Projekt festhält.

Intel dominierte einst die Chipbranche, fiel dann aber zurück. Ein entscheidender Moment war der verlorene Kampf um den Platz in Smartphones. Intel hoffte, die Stärke im PC-Geschäft auf die Mobil-Geräte zu übertragen - doch bei den Computer-Handys setzten sich sparsamere Prozessoren durch. Smartphone-Chips kommen somit nicht von Intel, sondern von Wettbewerbern wie Qualcomm oder TSMC.