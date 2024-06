Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ. - Vier Tage hat die Produktion im Tönnies-Schlachthof in Weißenfels (Burgenlandkreis) geruht. Am Montag nahm der Fleischverarbeiter, der wegen Schweinepest-Fällen die Arbeit aussetzen musste, nach eigenen Angaben den Betrieb wieder auf. Der Schlachthof wurde von einem Mäster bei Pasewalk (Mecklenburg-Vorpommern) beliefert, bei dem am vergangenen Donnerstag die Afrikanische Schweinepest (ASP) nachgewiesen worden war. Am Mittwoch waren aber bereits 159 Schweine nach Weißenfels geliefert und dort geschlachtet worden. Elf Tiere wurden positiv getestet. Das Veterinäramt des Burgenlandkreises ordnete die Vernichtung des gesamten Fleisches an, das an dem Tag geschlachtet wurde. Nach Unternehmensangaben waren es rund 1.000 Tonnen (die MZ berichtete). In den letzten Tagen wurde der gesamte Betrieb gereinigt und desinfiziert.