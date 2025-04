Am 3. April sollte Nino de Angelo in Leipzig auftreten. Wegen eines tragischen Unfalls wird das Konzert verschoben.

Unfall in der Quarterback Immobilien Arena Leipzig

Nino de Angelo muss sein Konzert in Leipzig verschieben.

Leipzig/MZ - Das für den 3. April geplante Konzert mit Nino de Angelo in der Quarterback Immobilien Arena Leipzig wird verschoben. In einer Pressemitteilung der Veranstalter heißt es: „Mit großer Bestürzung und Betroffenheit müssen wir mitteilen, dass es heute beim Aufbau der Produktion für das Konzert mit Nino de Angelo in der Quarterback Immobilien Arena Leipzig einen tragischen Unfall gegeben hat. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen.

Die Untersuchungen zum Unfallhergang laufen.

Künstler, Band, Veranstalter und die Betreiber der Quarterback Immobilien Arena Leipzig sehen sich nicht im Stande – aufgrund des Unfalls – die Veranstaltung heute durchzuführen.“

Unterdessen bestätigte Polizeisprecherin Josephin Sader bestätigte gegenüber dem Regionalmedium TAG24 das Unglück, das sich demnach gegen 9.20 Uhr ereignet hatte.

Was genau vorgefallen war, sie zunächst noch unklar. Von Seiten der Rettungsleitstelle sei gesagt worden, dass ein fahrbarer Hubsteiger umgefallen und der Arbeiter dadurch gestürzt sei. Bestätigt wurde dies allerdings noch nicht.

Das Konzert wird verlegt auf den 09.12.2025.