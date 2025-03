Ryanair und andere wichtige Airlines haben Strecken am mitteldeutschen Flughafen gestrichen. An anderen deutschen Airports nehmen sie neue Linien auf. Warum hat die Region zu wenig attraktive Ziele?

Halle/MZ. - Clamor Sachtler und Belana Donath haben am leeren Ryanair-Schalter am Flughafen Leipzig/Halle eingecheckt. Für die beiden jungen Menschen aus Leipzig geht es zum ersten Mal nach London. Sie wollten die letzten Direktverbindungen aus Mitteldeutschland zur britischen Hauptstadt nutzen.

„Es ist nicht schön. Man merkt, von Leipzig aus wird es immer weniger. Weniger Passagiere, mehr Pakete“, bedauerte Sachtler. Dann müssten sie auf andere Flughäfen ausweichen. Aber das werde teurer. Die beiden machen sich auf den Weg zur Sicherheitskontrolle, um rechtzeitig am Gate anzukommen.

Etwas später geht Achim Kertscher schnellen Schrittes ebenfalls in Richtung Kontrolle. Auch der Hallenser findet den neuen Flugplan „sehr schade“. Er fliege mehrmals im Jahr nach Großbritannien. „Meine Schwester lebt in London“, erklärte er. Künftig werde er wahrscheinlich auf Berlin oder Nürnberg ausweichen. Das habe er schon ein paar Mal gemacht. Aber der Zeitunterschied sei sehr groß, „ob eine halbe Stunde von Halle zum Airport Leipzig/Halle oder zwei Stunden nach Berlin“.

Eine andere Reisende, Sabine Tonn, erzählt: „Ich suche mir meine Reiseziele danach aus, was von Leipzig aus fliegt.“ Deswegen machte sie sich mit ihrer Tochter kurzentschlossen auf den Weg, bevor es nicht mehr geht.

Mit dem Sommerflugplan ab 31. März stellt die irische Billigfluggesellschaft ihre wöchentlich drei Flüge nach London-Stansted ein. Ryanair ist nicht die einzige wichtige Verbindung, die verloren geht. Die Lufthansa hat bereits im Januar die Verbindung zum Drehkreuz nach München gestrichen. Die Tochtergesellschaft Eurowings cancelte Ende 2024 die Strecke nach Düsseldorf. In den vergangenen Wochen wurden diese Themen bereits heiß diskutiert.

Hört man sich bei Reisenden aus Mitteldeutschland um, so wird stets betont, wie komfortabel sie den Airport in den Punkten Erreichbarkeit, Pünktlichkeit und schnelle Abfertigung empfinden. Doch all das verblasst in den Augen der Fluggäste hinter dem größten Manko: zu wenig attraktive Verbindungen. Viele Urlauber und Geschäftsreisende, die in ganz Deutschland unterwegs sind, wundern sich. Während Leipzig/Halle nur langsam aus dem Pandemie-Tal kommt, bauen andere deutsche Regionalflughäfen ihr Angebot teilweise kräftig aus.

Erholungsraten an den Flughäfen sind verschieden - Dresden hat niedrigsten Wert

Das ist nicht nur eine Wahrnehmung, sondern lässt sich mit Zahlen belegen. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft hat eine Übersicht erstellt, wie sich der Flugverkehr an den einzelnen deutschen Airports nach der Corona-Pandemie erholt hat. Gemessen am Sitzplatzangebot im Frühjahr 2025 im Vergleich zum Frühjahr 2019 liegt die Erholungsrate deutschlandweit bei 89 Prozent. Das heißt, das Vor-Corona-Niveau ist noch nicht erreicht. Je nach Airport gibt es deutliche Unterschiede.

Den niedrigsten Wert aller deutschen Airports hat laut der Übersicht Dresden mit 49 Prozent. Auch Leipzig/Halle schneidet mit 75 Prozent unterdurchschnittlich ab. Beide Standorte gehören zur Mitteldeutschen Flughafen AG (MFAG). Andere größere Flughäfen wie Köln/Bonn kommen auf 78 Prozent und Berlin auf 72 Prozent. Es gibt aber auch Airports wie Weeze (NRW) mit 178 Prozent, Frankfurt-Hahn (Hessen) mit 148 Prozent und Dortmund (NRW) mit 116 Prozent.

Die Grafik zeigt anschaulich, dass die Flughäfen alle einen ähnlichen Pandemie-Einbruch hatten. Gerade kleinere Flughäfen in Weeze und Paderborn (beide NRW) sind mit Ryanair aber wieder deutlich über dem Vorkrisenniveau. Leipzig/Halle, Dresden und Bremen sind davon noch deutlich entfernt. Grafik: Büttner

Fragt man bei MFAG-Chef Götz Ahmelmann nach, was die Gründe für das schwache Abschneiden für Leipzig/Halle sind, wird darauf verwiesen, dass insbesondere der innerdeutsche Verkehr deutlich unter dem Vorkrisenniveau liegt. Leipzig/Halle war vor der Pandemie auch mit Stuttgart und Köln/Bonn verbunden. Diese Verbindungen kamen nicht zurück.

Zu Hohe Flugentgelte in Leipzig/Halle für Ryanair

„Luftverkehr, Wirtschaft und Tourismus leiden unter den hohen Standortkosten in Deutschland“, sagte Ahmelmann zuletzt. Gemeint sind die deutsche Ticketsteuer und zusätzliche Abgaben für Fluglotsen. Am 1. Mai 2024 hatte die Bundesregierung die sogenannte Ticketsteuer auf Flüge je nach Endziel der Flugreise auf 15,53 bis 70,83 Euro pro Ticket angehoben – das entspricht einem Anstieg von mehr als 20 Prozent.

Ryanair hatte daher im Herbst 2024 bekannt gegeben, sich von drei deutschen Standorten (Dresden, Leipzig/Halle und Dortmund) zurückzuziehen und in Hamburg und Berlin das Angebot kräftig zu reduzieren. Ryanair-Chef Eddie Wilson griff die Bundesregierung direkt an: „Die Weigerung, das Wachstum an deutschen Flughäfen zu fördern, ist kurzsichtig.“

Gleichwohl stockt Ryanair im Sommerflugplan sein Angebot an einigen deutschen Airports auf. Laut Firmensprecher Marcel Meyer wird es unter anderem in Weeze vier neue Routen geben, in Karlsruhe (Baden-Württemberg) fünf und in Lübeck drei. In Lübeck wird eine Strecke nach London-Stansted eröffnet, in Leipzig/Halle fällt diese weg. Meyer begründet diesen Schritt mit den niedrigen Flughafenabgaben. Denn die Airports hätten über Preise wie Landegebühren und Kosten für Gepäckabfertigung durchaus Einfluss darauf, ob der Standort für Ryanair attraktiv ist, sagte Meyer der MZ. Generell habe Ryanair bei seinen Flügen in Europa eine Auslastung von 95 Prozent. „Wir können überall wachsen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen“, so Meyer.

Im Umkehrschluss heißt das, der Flughafen Leipzig/Halle ist für Ryanair weniger attraktiv. Die MZ hat dazu beim Flughafen Leipzig/Halle nachgefragt. Von dort heißt es: „Die Mitteldeutsche Flughafen AG hat versucht, Ryanair entgegenzukommen. Aber es gibt für einen Flughafen wirtschaftliche Grenzen, die keinen Spielraum mehr lassen.“ Kurz: Mit dem aktuellen Kostenniveau ist Leipzig/Halle für Ryanair zu teuer. Wohl auch aus diesem Grund will Airport-Chef Ahmelmann bis 2026 rund 250 Stellen abbauen. Das soll vor allem dadurch geschehen, indem freie Stellen nicht neu besetzt werden. Insgesamt beschäftigt die Gruppe an beiden Standorten etwa 1.200 Mitarbeiter.

Paderborn hat selbst Verbindung aufgebaut

Welche Rezepte haben andere Standorte? Ein Anruf bei Matthias Hack, Pressesprecher des Flughafens Paderborn/Lippstadt (NRW), der sich bereits über dem Vor-Corona-Niveau befindet. „Wir haben eine Umfrage in der Region gemacht, welche Flugziele den Menschen am wichtigsten sind“, erläutert Hack. Mit großem Abstand seien das die spanischen Festlandsorte Alicante und Malaga gewesen. „Wir haben daraufhin mit mehreren Fluggesellschaften gesprochen und sind uns mit Ryanair einig geworden.“ Hack betont, dass der Flughafen mit seinen kommunalen Eigentümern Flüge grundsätzlich nicht subventioniere.

Ähnlich wie in Leipzig/Halle wird auch in Paderborn/Lippstadt die Lufthansa ihre Flüge nach München einstellen. „Damit würden wir den Zugang zu einem weltweiten Drehkreuz verlieren“, so Hack. Das veranlasste Unternehmer und Investoren der Region, die Initiative Skyhub PAD zu gründen. Dieses Unternehmen will künftig selbst Flüge nach München anbieten. Im April sollen dazu konkrete Flugdaten bekannt gegeben werden. Hack betont, dass es kein Projekt des Flughafens sei, man die Initiative allerdings mit vollem Engagement unterstütze. Hintergrund dürfte sein, dass der Flughafen aufgrund von Wettbewerbsbestimmungen in der EU die Förderung einer neuen Linie nicht übernehmen darf – private Investoren aber schon. Es ist also eine kreative Lösung.

Abhängig vom Billigflieger bei Regionalflughäfen

Bei all dem muss allerdings betont werden, dass Flughäfen wie Paderborn oder Weeze, oft sind es ehemalige Militärflugplätze, abhängig von Ryanair sind. In Weeze ist in den vergangenen Tagen laut Flugplan ausschließlich Ryanair geflogen. Würden die Iren ihre Strategie ändern, wäre der Regionalairport über Nacht ohne Angebot.

Doch in Leipzig/Halle geht es nicht nur um Ryanair. Die Lufthansatochter Eurowings, die vor allem viele europäische Großstädte anfliegt, hat mit der spanischen Ferieninsel Mallorca nur ein Angebot vom mitteldeutschen Flughafen. In Stuttgart beispielsweise bietet Eurowings dagegen 66 Flugziele an, in Hannover immerhin elf. An vielen Standorten wird das Angebot aufgestockt.

Warum setzt Eurowings nicht stärker auf Mitteldeutschland? Die schriftliche Antwort: „Wir unterziehen grundsätzlich alle Verbindungen und Standorte in unserem gesamten Streckennetz einer kontinuierlichen Überprüfung bezüglich der Wirtschaftlichkeit und richten unser Angebot immer nach der jeweiligen Nachfrage aus.“ Auch Eurowings betont die stark gestiegenen staatlichen Abgaben: „Mit Wirkung zum 1. Januar 2025 werden sich die staatlichen Standortkosten bei Abflug eines Airbus A320 ab Leipzig im Vergleich zu 2019 mehr als verdoppelt haben – nämlich um 127 Prozent.“

Kaufkraft in der Region Leipzig/Halle ist geringer

Was will der Flughafen Leipzig/Halle also tun, um wieder mehr Fluglinien und damit Passagiere zu gewinnen? Die Antwort des fällt formal aus: „Als Unternehmen stehen wir ständig im Dialog mit Airlines und Reiseveranstaltern, deren Flotten und Streckenportfolio die Möglichkeit bieten würden, das Streckennetz der Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden zu erweitern und attraktiver zu gestalten.“ Das Hauptproblem sagen Flughafenkenner ist die fehlende Kaufkraft in der Region. Flüge ließen sich für Eurowings in Hannover, Nürnberg oder Stuttgart sehr viel einfacher vermarkten.

Ahmelmann wurde im Herbst 2018 Vorstandsvorsitzender der MFAG. Er wurde vom Aufsichtsrat auch gerade deswegen geholt, um das Passagiergeschäft anzukurbeln. Der Airport-Chef war zuvor Vertriebschef bei der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin. Er weiß, wie Airlines ticken. Doch seit der Corona-Pandemie ist der Flughafen-Chef vor allem mit Krisenmanagement beschäftigt. Das Unternehmen musste ein Sanierungskonzept erstellen, damit die Banken weiter Geld geben. Um neue Flugstrecken zu bekommen, wurde das Vertriebsteam neu aufgestellt. Mit der Ansiedlung von WIZZ Air gab es zuletzt auch kleinere Erfolge, doch für größeres Wachstum reicht es nicht.