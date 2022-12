Prognose 2023: Warum die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen-Anhalt kaum steigt

Halle/MZ - Trotz der Energiepreiskrise ist der Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt stabil. Die Landesarbeitsagentur erwartet auch 2023 keinen Einbruch. „Bereits in vergangenen Krisen haben sich Wirtschaft und Arbeitsmarkt entkoppelt, so auch in Sachsen-Anhalt im Jahr 2022“, sagt der Chef der Landesarbeitsagentur, Markus Behrens, der MZ. In vielen Branchen herrsche ein Nachwuchs- und Fachkräftemangel. „Wenn möglich, haben die Unternehmen ihre Fachkräfte gehalten“, so Behrens.