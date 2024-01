Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Am Immobilienmarkt in Sachsen-Anhalt zeichnet sich eine Trendwende ab: Durch die gestiegenen Zinsen sind die Immobilienpreise vor allem in Sachsen-Anhalts Großstädten 2023 zwar erstmals seit Jahren gesunken. In Halle wurden beispielsweise Einfamilienhäuser in einer mittleren Wohnlage um zehn Prozent günstiger. In mittelgroßen Städten wie Wernigerode (Harzkreis) oder Aschersleben (Salzlandkreis) sind die Preise relativ stabil. „Die Preise werden in diesem Jahr aber nicht weiter fallen, günstiger wird es nicht“, sagt der hallesche Immobilienexperte Dirk Radde, Vorstandsvorsitzender des IVD Mitte-Ost, zur aktuellen Entwicklung.