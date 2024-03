Halle/MZ - An den Bauernprotesten nehmen immer wieder auch Lkw-Fahrer von Speditionen aus Sachsen-Anhalt teil. Auch die Fuhrunternehmen sehen sich vor allem durch die kräftige Maut-Erhöhung Ende 2023 stark belastet. „Vor allem kleinere Transport- und Logistikunternehmen stehen vor dramatischen Herausforderungen. Die Branche ist von Familienbetrieben geprägt. Diese wissen oft nicht, wie sie die zusätzliche Belastung bewältigen sollen, und sind gefährdet, vollständig zu verschwinden“, sagt Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL).

Dass dies keine leere Warnung ist, zeichnet sich aktuell in Mitteldeutschland ab. Mehrere traditionsreiche Speditionen mussten zuletzt Insolvenz anmelden. Laut dem IWH-Insolvenztrend gab es bundesweit im Februar 126 Pleiten von Firmen im Bereich Verkehr und Lagerei – wozu auch Speditionen gehören. „Das ist ein neuer Höchstwert“, sagt Insolvenzexperte Steffen Müller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), das den Trend seit 2000 ermittelt. Zum Vergleich: Im Februar 2023 gab es in der Branche 79 Firmenpleiten.

Troitzsch-Trans ist Düngemittel für SKW gefahren

So hat im Februar das traditionsreiche Transportunternehmen Troitzsch-Trans aus Bad Schmiedeberg (Landkreis Wittenberg) Insolvenz angemeldet. Die Firma fuhr bisher unter anderem Düngemittel für SKW Piesteritz und für ein großes Baustoffunternehmen. Durch die Energiekrise gingen bei Troitzsch-Trans laut Geschäftsführer Detlef Hoffmann die Aufträge kontinuierlich zurück, gleichzeitig stiegen die Kosten etwa für Kraftstoff. „Die Erhöhung der Maut hat uns letztendlich das Genick gebrochen“, sagte Hoffmann zuletzt der MZ.

Insolvent ist auch die Nobitzer Spedition Reichelt, die im Länderdreieck Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen liegt. „Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation sowie steigende Maut- und Personalkosten – all das zusammen war zu viel für das Unternehmen“, sagt der Insolvenzverwalter Jörg Schädlich. Seit 46 Jahren ist die Spedition Reichelt mit aktuell 25 Lkw am Markt. „Die Firma wurde gut geführt“, so Schädlich. Aktuell würde der Betrieb fortgesetzt und Investoren gesucht.

Logsitik ist eine wichtige Branche in der Region Leipzig/Halle

Laut BGL wurde im Dezember die Mautgebühr pro gefahrenem Kilometer für manche Lkw-Klassen um bis zu 83 Prozent erhöht. Die Mautsumme, die der Bund kassiert, werde so um etwa 7,1 Milliarden Euro auf etwa 15,1 Milliarden Euro steigen. Engelhardt geht davon aus, dass die Zusatzkosten vielfach die Endkunden tragen. Verbraucher bezahlten mehr für den Joghurtbecher, für die Kiste Wasser und den täglichen Einkauf. Doch vor allem kleinen Speditionen gelingt es offenbar nicht, die Kosten weiterzureichen. Da insgesamt weniger transportiert wird, sind auch die Preise unter Druck.

Der Ökonom Joachim Ragnitz vom Ifo-Institut in Dresden sagt: „Viele Fuhrunternehmen hängen unmittelbar von der Industrie ab. Wird dort weniger produziert, wird auch weniger gefahren.“ In Mitteldeutschland sei die Branche entlang der Verkehrsachsen sehr bedeutend. Etwa 8,5 Prozent aller Beschäftigten in Sachsen-Anhalt arbeiten in der Logistik.

Die Speditionen dringen bei den Protesten mit den Bauern darauf, dass die CO2-Doppelbelastung durch Maut und Diesel aufgehoben wird. „Die Bundesregierung hatte auch zugesagt, schnell nach kurzfristigen Entlastungen des mittelständischen Transportgewerbes zu suchen“, so Engelhardt, „Bis heute haben wir aber nur Ankündigungen vernommen, aber keine Taten.“