Bauernproteste in Sachsen-Anhalt

Zeitz/MZ. - „Weg mit der Regierung, sie zerstört Existenzen“ – das Banner am Laster von Andreas Kempf ist unter der Frontscheibe angebracht. Wenn es die Umstände erlauben würden, so macht der Lkw-Fahrer aus Zeitz am Montagvormittag deutlich, dann würde er mit seinem Laster bei Osterfeld (Burgenlandkreis) nicht im Stau stehen, sondern er wäre bei denen, die ein paar hundert Meter weiter vor ihm die Osterfelder Straße mit Traktoren blockieren. Von Sonntagabend bis Montagmittag protestierten ein paar Dutzend Bauern, Handwerker und andere Mittelständler links und rechts der A9. Sie blockierten den Transportverkehr zum und vom nahen Offergeld-Logistikzentrum und Kaufland-Zentrallager. Bei den Forderungen geht es nicht nur um den Erhalt von Steuervergünstigungen für Agrardiesel. Ein viel weiter reichendes Verlangen, auf das gedrungen wird, lautet: „Die Ampel muss weg“.