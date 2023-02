Das Landesweingut Koster Pforta soll seine Eigenständigkeit behalten. Der Standort an der Saale wird jetzt wohl modernisiert.

Bad Kösen/MZ - Das Landesweingut in Bad Kösen bleibt in vollem Umfang bestehen, der geplante Umzug nach Naumburg (Burgenlandkreis) wird aber offenbar nicht weiter verfolgt. Nach MZ-Informationen haben Wirtschaftsministerium und Landgesellschaft eine neue Strategie für das landeseigene Weingut ausgearbeitet. Demnach werden die Pläne, den Schwalbenhof in Naumburg umzubauen, damit das Landesweingut dort die Produktion und den Weinkeller aufbaut, aufgegeben.