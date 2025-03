Immer mehr Menschen sind auf Sehhilfen angewiesen. Das Geschäft der Augenoptiker müsste boomen – oder? Die Unterschiede zwischen Läden in der Stadt und auf dem Land sind groß.

Optiker in Sachsen-Anhalt

Kristian Kloevekorn-Norgall leitet mit seiner Schwester Trothe Optik in Halle. Im „Haus des Sehens“ modernisieren sie ihr Unternehmen stetig.

Gerbstedt/Halle (Saale)/MZ. - Vorbei an runden und eckigen Brillenmodellen im hellen Erdgeschoss von Trothe Optik in Halle, die Treppe herauf zu Messinstrumenten für die Sehanalyse und die Kontaktlinsen-Anpassung. Das 1817 gegründete Unternehmen ist zukunftsorientiert aufgestellt. Vor vier Jahren strukturierte sich Trothe Optik um, machte aus drei Standorten in Halle einen: das „Haus des Sehens“.