Europas größtes Solarwerk Ihre vorerst letzte Schicht: Was Werkchef und Mitarbeiter zur Krise bei Meyer Burger sagen

Europas größtes Solarzellenwerk in Bitterfeld-Wolfen hat am Montag vorerst die Produktion eingestellt. Die 300 Mitarbeiter müssen in Kurzarbeit. Werkleiter Jochen Fritsche erklärt, warum er dennoch an den Standort glaubt.