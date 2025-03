In dem Boryszew -Werk in Gardelegen sind etwa 500 Mitabeiter beschäftigt.

Gradelegen/MZ. - Einer der größten Autozulieferer Sachsen-Anhalts, die Boryszew Kunststofftechnik Deutschland GmbH aus Gardelegen ist insolvent. „Ich führe aktuelle Gespräche mit der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat“, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Silvio Höfer von Anchor Rechtsanwaltsgesellschaft, der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung. Gründe für die Insolvenz konnte er noch nicht nennen. Laut Betriebsrat verzeichnete das Unternehmen Absatzrückgänge und hatte Liquiditätsprobleme.

Für die Belegschaft kommt die Nachricht komplett unerwartet. Noch Anfang 2024 gab es eine Lohnerhöhung von insgesamt 2 Euro pro Arbeitsstunde, mit Beginn dieses Jahres nocheinmal 50 Cent mehr. Zudem wurde die Schichtzulage deutlich erhöht.

Das Unternehmen stellt sogenannte Spritzgussteile aus Kunststoff her, die unter anderem in Autoinnenräume verbaut werden. Am Standort in der Altmark sind knapp 500 Mitarbeiter beschäftigt. Zu den wichtigen Kunden zählt unter anderem der VW-Konzern. Laut Insolvenzverwalter Höfer laufe die Produktion trotz der Insolvenz weiter. Die Gehälter der Beschäftigten sind durch das Insolvenzgeld für die kommenden drei Monate gesichert. Das Unternehmen Boryszew Kunststofftechnik Deutschland gehört zu dem polnischen Konzern Boryszew.

Durch die Krise der Automobilbranche sind in Sachsen-Anhalt schon einige Zulieferer in Bedrängnis geraten. So wurde das Magna-Werk in Roitzsch (Anhalt-Bitterfeld) mit 150 Mitarbeitern im vergangenen Jahr geschlossen. Das Harzer Werk von Automobilzulieferer ElringKlinger in Thale macht ebenfalls dicht. Das Unternehmen Bohai Trimet will am Standort Harzgerode (Landkreis Harz) und im Werk im thüringischen Sömmerda insgesamt 150 Stellen abbauen.