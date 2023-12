Das Weihnachtsgeschäft in der Gastronomie in Sachsen-Anhalt läuft schleppend. Mit der Mehrwertsteueranhebung ab 2024 werden Speisen teurer. Hunderte Betriebe sind bedroht.

Gastronomie in Sachsen-Anhalt: Bis zu zwei Euro mehr pro Gericht

Aktuell beträgt die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie sieben Prozent, 2024 steigt der Satz wieder auf 19 Prozent. Die Anhebung werden viele Gastronomen an die Kunden weitergeben.

Halle/MZ - In den größeren Städten sind die Kneipen und Restaurants abends meist gut gefüllt, in den ländlichen Regionen läuft das Weihnachtsgeschäft dagegen schleppend. Mit großer Sorge schaut Gastronom Michael Schmidt jedoch auf das kommende Jahr. Dann wird die in der Corona-Pandemie abgesenkte Mehrwertsteuer auf Speisen von sieben wieder auf 19 Prozent angehoben. „Die Gerichte werden dann noch teurer, dadurch wird die Zahl der Gäste weiter sinken“, erwartet der Präsident des Gastro-Verbandes Dehoga Sachsen-Anhalt.