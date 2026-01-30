Eil
Sektkellerei Erstmals alkoholfreier Rotkäppchen-Wein - Warum viele Winzer skeptisch sind
Die Sektkellerei aus Fryburg bringt im März einen alkoholfreien Rotkäppchen-Wein (rot, rosé, weiß) heraus. Der Markt wächst stark. Kommt 0,0-Wein aus der Nische?
30.01.2026, 11:59
Freyburg/MZ. - Der Januar ist der Monat der guten Vorsätze: Seit einigen Jahren folgen viele Deutsche daher auch dem Gesundheitsstrend des „Dry January“ – trockener Januar. Gemeint ist der vierwöchige Verzicht auf alkoholische Getränke im Januar. Doch nicht nur zum Jahresbeginn wird Abstinenz geübt. Insgesamt geht der Konsum von Spirituosen, Bier und auch Wein zurück. Bei dieser Entwicklung will Rotkäppchen-Mumm-Chefin Silvia Wiesner nicht nur zusehen, sondern davon profitieren.