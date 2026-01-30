weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Wirtschaft
    4. >

  4. Sektkellerei: Erstmals alkoholfreier Rotkäppchen-Wein - Warum viele Winzer skeptisch sind

Eil
Warnstreik soll am 2. Februar Teile des öffentlichen Lebens in Sachsen-Anhalt lahmlegen
Warnstreik soll am 2. Februar Teile des öffentlichen Lebens in Sachsen-Anhalt lahmlegen

Sektkellerei Erstmals alkoholfreier Rotkäppchen-Wein - Warum viele Winzer skeptisch sind

Die Sektkellerei aus Fryburg bringt im März einen alkoholfreien Rotkäppchen-Wein (rot, rosé, weiß) heraus. Der Markt wächst stark. Kommt 0,0-Wein aus der Nische?

Von Steffen Höhne 30.01.2026, 11:59
Rotkäppchen-Mumm-Chefin Silvia Wiesner (Mitte) beim Empfang von Landrat Götz Ulrich. Wiesner will alkoholfreien Sekt und Wein aus der Nische holen.
Rotkäppchen-Mumm-Chefin Silvia Wiesner (Mitte) beim Empfang von Landrat Götz Ulrich. Wiesner will alkoholfreien Sekt und Wein aus der Nische holen. Foto: Torsten Biel

Freyburg/MZ. - Der Januar ist der Monat der guten Vorsätze: Seit einigen Jahren folgen viele Deutsche daher auch dem Gesundheitsstrend des „Dry January“ – trockener Januar. Gemeint ist der vierwöchige Verzicht auf alkoholische Getränke im Januar. Doch nicht nur zum Jahresbeginn wird Abstinenz geübt. Insgesamt geht der Konsum von Spirituosen, Bier und auch Wein zurück. Bei dieser Entwicklung will Rotkäppchen-Mumm-Chefin Silvia Wiesner nicht nur zusehen, sondern davon profitieren.