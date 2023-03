Wilhelm Möller und Robin Scheffel haben sich erst bei Fridays for Future engagiert – nun legen die Leipziger Millionen mit ihrem Start-up in nachhaltigen Unternehmen an.

Leipzig/MZ - Als im Januar 2019 erstmals Schüler und Studenten der Klimabewegung Fridays for Future in Leipzig auf die Straße gingen, da stand Wilhelm Möller zwar nicht in der ersten Reihe, organisierte den Protest allerdings im Hintergrund mit. Der Jurastudent half unter anderem bei der Anmeldung der Demonstration und dem Druck der Plakate. „Ich bin fest davon überzeugt, dass der Klimaschutz eine der wichtigsten Aufgaben meiner Generation ist“, sagt der heute 22-Jährige. Es sei absolut notwendig, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Doch Klimaschutz will er jetzt nicht mehr durch Protestplakate oder gar Klebe-Aktionen auf der Straße erreichen. Möller investiert heute in Unternehmen, die den Klimaschutz voranbringen. Dafür hat er zusammen mit Robin Scheffel (29) die Fondsgesellschaft „Advanced Sustainable Investment“ gegründet. Sie sind wahrscheinlich Deutschlands jüngste Fonds-Manager. Sie sind Klima-Kapitalisten.