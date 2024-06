Seit dieser Woche kann hierzulande offiziell der neue Kraftstoff HVO100 getankt werden. Doch nur wenige Tankstellen in Sachsen-Anhalt bieten den fossilfreien Diesel-Kraftstoff bisher an – noch.

Neuer Diesel schützt das Klima – Wo er in Sachsen-Anhalt bereits erhältlich ist

Erst wenige Tankstellen in Sachsen-Anhalt bieten den neuen Diesel-Kraftstoff aus Rest- und Abfallstoffen an.

Haldensleben/MZ. - Wenn Autofahrer dieser Tage tanken fahren, dann kann es vorkommen, dass sie sich erst einmal über einen Neuzugang an der Preistafel oder am Zapfhahn wundern. Denn seit Mittwoch darf nun auch hierzulande der Dieselkraftstoff HVO100 frei verkauft werden. Das Besondere: HVO100 ist zu 100 Prozent fossilfrei. Denn anstatt aus Erdöl wird der synthetische Kraftstoff aus gebrauchten Speiseölen oder anderen Rest- und Abfallstoffen hergestellt. In Sachsen-Anhalt gibt es aber erst zwei Tankstellen, die den klimafreundlichen Sprit anbieten.