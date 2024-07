Schkeuditz/MZ. - Das Bekenntnis ist deutlich: „Simply Saxony“, übersetzt: „einfach Sachsen“, prangt in großen Buchstaben auf dem Rumpf des Flugzeugs. Der gelb-rote Airbus A-300 steht im Hangar des Logistikriesen DHL in Schkeuditz. Und er steht, ausgestattet mit dem Spruch, nicht zufällig dort. Denn im Hangar haben am Mittwoch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Tobias Meyer, Vorstandsvorsitzender der DHL, die vorzeitige Vertragsverlängerung des Logistikkonzerns mit dem Flughafen Leipzig/Halle verkündet. Bis 2053 bindet sich die DHL damit an Schkeuditz und akzeptiert dabei um etwa 20 Prozent höhere Entgelte. „Simply Saxony, einfach Sachsen“, sagte Meyer, sei für ihn auch ein Ausdruck des Stolzes auf das, was vor Ort erreicht wurde. „Wir sind gerne ein Teil dieser Region.“

