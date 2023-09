Halle/MZ - Die Mitarbeiter in den tarifgebundenen Logistik-Unternehmen in Sachsen-Anhalt bekommen deutlich mehr Lohn. Der Landesverband des Verkehrsgewerbes und die Gewerkschaft Verdi haben am Freitag in der ersten Runde der Tarifverhandlungen einen Abschluss erzielt.

Danach steigen die Entgelte rückwirkend per 1. September 2023 um 6,2 Prozent, ab Januar 2024 gibt es eine weitere Erhöhung um 5,2 Prozent und eine dritte Steigerung um 5,6 Prozent im Januar 2025. Bei den Jahressonderzahlungen wurde für die Vertragslaufzeit eine jährliche Steigerung ab 2024 von 300 Euro vereinbart.