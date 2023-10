Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/MZ. - Seit mehr als 14 Jahren produziert das bayrische Unternehmen Haba in seinem Werk in Eisleben (Mansfeld-Südharz) Möbel für Schulen und Kindergärten. Doch Anfang der Woche wurde der Fabrik der Stecker gezogen. Aus Sicherheitsgründen sei die Fertigung unterbrochen worden, heißt es in einer Mitteilung. Der Grund: Es seien „Defizite beim Brandschutz sowie bauliche Mängel am Gebäude und bei der Sicherheitsausstattung“ bekannt geworden. Die 110 Mitarbeiter sind nach Hause geschickt worden. „Um niemanden zu gefährden, waren sich Geschäftsführung und Gesellschafter mit mir einig, dass wir die Produktion ohne Verzögerung unterbrechen müssen“, erklärt der Generalbevollmächtigte Martin Mucha von der Kanzlei Grub Brugger.