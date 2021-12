Wann und wie Kinder in Sachsen gegen Corona geimpft werden können

Leipzig/dpa - Angesichts hoher Corona-Infektionszahlen bei Kindern erwarten manche Eltern sehnsüchtig den Startschuss für die Kinderimpfungen. Noch ist dieser nicht offiziell gefallen. Trotzdem gibt es bereits erste Impfangebote für die Altersklasse der Fünf- bis Elfjährigen. Wie ist der Stand bei den Kinderimpfungen in Sachsen?

Ab wann können Kinder unter zwölf Jahren in größerer Zahl gegen Corona geimpft werden?

Das steht noch nicht genau fest. Die Europäische Arzneimittel-Agentur hat zwar den Biontech-Impfstoff für die Altersgruppe zugelassen - allerdings in einer speziellen Kindergröße in einer anderen Dosierung und Verdünnung als bei Erwachsenen. Diese Impfstofffläschen werden in Deutschland frühestens am 13. Dezember verfügbar sein, wie die Sächsische Landesärztekammer mitteilte. "Wir erwarten gerade zu Beginn eine relativ große Nachfrage."

Was sagen die Impfkommissionen zur Kinderimpfung?

Die bundesweite Ständige Impfkommission (Stiko) hat bislang noch kein Votum abgegeben. Sachsen hat als einziges Bundesland eine eigene Impfkommission (Siko). Sie empfiehlt die Kinderimpfung bislang nur für Risikogruppen und Kinder, die Kontakt mit besonders gefährdeten Menschen haben. Bestehe bei anderen Kindern und deren Eltern der ausdrückliche Wunsch für eine Impfung, solle diese aber nicht verwehrt werden.

Wo können Kinder sich gegen das Coronavirus impfen lassen?

Das Impfen sollen in erster Linie die niedergelassenen Kinderärzte übernehmen. Davon gibt es in Sachsen nach Angaben der Ärztekammer 305 in ungefähr 200 Praxen. Das konkrete Vorgehen werde derzeit mit dem sächsischen Gesundheitsministerium abgestimmt.

Wird es auch in den Impfzentren und Impfstationen Möglichkeiten für Kinder geben?

Das Gesundheitsministerium hat ein "ergänzendes staatliches Angebot" angekündigt. An ausgewählten zentralen Orten solle es Impfmöglichkeiten für Kinder geben - separat von den Impfangeboten für Erwachsene. Dies könne zum Beispiel durch extra Impfstrecken gewährleistet werden, teilte das Ministerium mit. Auch hierzu würden noch Details abgestimmt.

Wieso bieten einzelne Einrichtungen wie Helios Leipzig schon jetzt Kinderimpfungen an?

Ein sogenannter off label use des Erwachsenenimpfstoffs ist laut Landesärztekammer zulässig. Dabei nutzt der Arzt die Impfstoff-Fläschchen für die Erwachsenen und dosiert den Inhalt für Kinder. Die Patientinnen und Patienten müssen über diesen "off label use" extra aufgeklärt werden.